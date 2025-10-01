قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

​محافظ جنوب سيناء يتفقد رأس النقب قبل تسليم 60 منزلا بدويا للأهالي.. ويؤكد: نعمل على رفع كفاءة الخدمات

المحافظ في طابا
المحافظ في طابا
ايمن محمد

​قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية في مدينة طابا، تفقد خلالها مشروع تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية رأس النقب، الذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، بتمويل من جهاز التعمير وتنفيذ الشركة الهندسية للمقاولات؛ وذلك بهدف توفير مساكن ملائمة لأهالي البدو. 

المنازل جاهزة تمامًا

 

​وأكد المحافظ أن المنازل جاهزة تمامًا، وجارٍ حاليًا تحديد أسماء المستحقين تمهيدًا لتسليمها. ووجه بسرعة إنهاء مشكلة مياه الشرب بالقرية، مشيرًا إلى حل المشكلة بالفعل بعد البدء في توصيل خط مياه جديد من محطة طابا إلى قرية رأس النقب، لضمان وصول المياه بشكل منتظم ودائم للأهالي. كما استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.

​وخلال الجولة، رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية والمختصين، حيث تابع أعمال اللجنة المشكلة من الديوان العام لمتابعة سير الخدمات بالمحافظة، والتي شملت المركز التكنولوجي بالمدينة، والحملة الميكانيكية، ونظام المخلفات، وأعمال الحوكمة والتفتيش، والتحصيل للمستحقات والمتأخرات. كما اطلع على تقارير تفصيلية حول نسب الإنجاز ومستوى الأداء في مدن خليج العقبة: دهب ونويبع وطابا. 

خطة واضحة لتحسين الخدمات

​وقال اللواء خالد مبارك: «نعمل وفق خطة واضحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بشكل مستمر، من خلال رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التنفيذية. هدفنا هو تلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات تليق بأبناء جنوب سيناء، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية».

​وفي لفتة إنسانية، قدّم المحافظ هدية لأهالي قرية رأس النقب بمناسبة اقتراب موسم الشتاء، شملت توزيع بطاطين وألحفة؛ تأكيدًا على تقدير الدولة لأبنائها وحرصها على دعمهم في جميع الظروف. وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود بمدن المحافظة بما يسهم في دعم  التنمية، ويعزز الخدمات المقدمة للأهالي والزائرين على حد سواء.

جنوب سيناء طابا المساكن البدوية مطالب المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

نائب محافظ دمياط: ندعم كافة الفاعليات التي تحقق استراتيجية بناء الوعي

محافظ دمياط

دمياط نموذج ناجح للتنفيذ: المجلس الإقليمي يناقش التأمين الصحي الشامل ومعايير GAHAR

رئيس جنوب الوادى

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على فتح باب الدراسات العليا بكلية الصيدلة

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد