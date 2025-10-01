​محافظ جنوب سيناء يتفقد رأس النقب قبل تسليم 60 منزلا بدويا للأهالي.. ويؤكد: نعمل على رفع كفاءة الخدمات

​قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية في مدينة طابا، تفقد خلالها مشروع تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية رأس النقب، الذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، بتمويل من جهاز التعمير وتنفيذ الشركة الهندسية للمقاولات؛ وذلك بهدف توفير مساكن ملائمة لأهالي البدو.

المنازل جاهزة تمامًا

​وأكد المحافظ أن المنازل جاهزة تمامًا، وجارٍ حاليًا تحديد أسماء المستحقين تمهيدًا لتسليمها. ووجه بسرعة إنهاء مشكلة مياه الشرب بالقرية، مشيرًا إلى حل المشكلة بالفعل بعد البدء في توصيل خط مياه جديد من محطة طابا إلى قرية رأس النقب، لضمان وصول المياه بشكل منتظم ودائم للأهالي. كما استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.

​وخلال الجولة، رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية والمختصين، حيث تابع أعمال اللجنة المشكلة من الديوان العام لمتابعة سير الخدمات بالمحافظة، والتي شملت المركز التكنولوجي بالمدينة، والحملة الميكانيكية، ونظام المخلفات، وأعمال الحوكمة والتفتيش، والتحصيل للمستحقات والمتأخرات. كما اطلع على تقارير تفصيلية حول نسب الإنجاز ومستوى الأداء في مدن خليج العقبة: دهب ونويبع وطابا.

خطة واضحة لتحسين الخدمات

​وقال اللواء خالد مبارك: «نعمل وفق خطة واضحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بشكل مستمر، من خلال رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التنفيذية. هدفنا هو تلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات تليق بأبناء جنوب سيناء، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية».

​وفي لفتة إنسانية، قدّم المحافظ هدية لأهالي قرية رأس النقب بمناسبة اقتراب موسم الشتاء، شملت توزيع بطاطين وألحفة؛ تأكيدًا على تقدير الدولة لأبنائها وحرصها على دعمهم في جميع الظروف. وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود بمدن المحافظة بما يسهم في دعم التنمية، ويعزز الخدمات المقدمة للأهالي والزائرين على حد سواء.