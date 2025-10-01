أوروبا تبحث إقامة جدار طائرات مسيرة لحماية القارة من المسيرات الروسية

ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن إقامة "جدار طائرات مسيرة" لحماية القارة من المسيرات الروسية، وذلك بعد أيام فقط من اختراق طائرات مسيرة مجهولة مجالها الجوي، مما أدى إلى إغلاق مطارات دنماركية.

وتعهدت دول أوروبية عدة، اليوم الأربعاء، بتخصيص قوات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة لمساعدة الدنمارك في حماية قمة الاتحاد الأوروبي.

واتهم الاتحاد الأوروبي، روسيا، بارتكاب انتهاكات صارخة للمجال الجوي الأوروبي؛ من خلال توغل طائرات مسيرة فوق بولندا، وطائرات مقاتلة فوق إستونيا في الآونة الأخيرة.

وقال بيتري أوربو رئيس الوزراء الفنلندي "ستستمر روسيا في ذلك، وعلينا أن نكون مستعدين، وعلينا أن نعزز استعدادنا"، معبرا عن دعمه لـ"جدار الطائرات المسيرة"، وهو شبكة من أجهزة الاستشعار والأسلحة لرصد الطائرات المسيرة وتعقبها وتحييدها.

ولم تفصح الدنمارك عن الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الحوادث التي وقعت في مجالها الجوي الأسبوع الماضي والتي عطلت حركة الطيران في مطارات عدة، لكن مته فريدريكسن رئيسة الوزراء أشارت إلى أن روسيا قد تكون هي المسؤولة.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد طرحت فكرة جدار الطائرات المسيرة الشهر الماضي بعد أن دخلت نحو 20 طائرة روسية مسيرة المجال الجوي البولندي.

وقد أعلنت وزارة النقل في الدنمارك، قبل يومين أنها قررت حظر تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع، لضمان الأمن خلال قمة للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن اليوم وغدا.