مندوب روسيا: موسكو لا تعترف بإعادة فرض العقوبات على إيران

أكد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تعترف بإعادة فرض العقوبات على إيران، في موقف يعكس استمرار الانقسام الدولي بشأن هذه القضية.

وقال نيبينزيا في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر: "سنعيش في واقعين متوازيين، لأن البعض يعتقد أن آلية العودة السريعة للعقوبات قد تم تفعيلها، أما بالنسبة لنا فلم يحدث ذلك".



و ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستنفذ هذه الإجراءات،

قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "موسكو لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".



وكانت الأمم المتحدة أعادت في وقت سابق، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم تفعيل الزناد "سناب باك".