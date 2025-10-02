كواليس انتهاك براءة صغير من ذوي الهمم على يد زوج والدته

كشفت تحقيقات الجهات المختصة كواليس انتهاك براءة صغير من ذوي الهمم بعد تعرضه لهتك عرض عنيف من زوج والدته بمحافظة القليوبية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم تعدى على الطفل أكثر من مرة وقام بتهديده بإنهاء حياته مستغلًا عجزه وإعاقته قائلا: "لو اتكلمت او نطقت هادبحك".

وأشارت التحريات إلى أن خالة المجني عليه هي من اكتشفت الواقعة بعد ما فر وأبلغها وفور معرفتها أبلغت الأسرة وتحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على زوج خدش براءة نجل زوجته "من ذوي الهمم" مستغلًا إعاقته بمنطقة شبين القناطر.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بالاعتداء على شاب من "ذوي الهمم" على يد زوج والدته بمنطقة شبين القناطر.

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ وتبين أن المجني عليه يبلغ من العمر (13 عاما)، وتبين من البلاغ أن المتهم استغل إعاقة الطفل حتى يرتكب جريمته.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.