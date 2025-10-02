قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عرابة أبو الدهب.. قرية سوهاجية بين أصالة الماضي ونبض المستقبل

سوهاج _ أنغام الجنايني

تُعد قرية عرابة أبو الدهب، التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، واحدة من أبرز القرى التي لفتت الأنظار خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخلت ضمن مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، لتتحول من قرية عانت لسنوات من ضعف الخدمات، إلى نموذج ريفي متكامل يشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمات.

تقع القرية في قلب مركز سوهاج، ما يمنحها موقعًا مميزًا قريبًا من مدينة سوهاج عاصمة المحافظة، ورغم عدم توفر إحصائية دقيقة لمساحتها الكاملة، إلا أن مشروعات البنية التحتية المقامة بها، مثل محطة الصرف الصحي على مساحة 228 فدانًا، تعكس اتساع الرقعة العمرانية والزراعية للقرية.

عرابة أبو الدهب.. قرية سوهاجية تتحول لقرية نموذجية في حضن “حياة كريمة”

كما أن عدد سكان القرية لم يتم حصره مطلقًا، وإنما يوجد مشروع صرف صحي يخدم أكثر من 57 ألف نسمة، بحسب ما كشفت تقارير رسمية مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي.

فيما يمتد نطاق مشروع آخر يخدم قريتي عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بما يصل إلى أكثر من 116 ألف مواطن، هذا التعداد الكبير جعلها من القرى ذات الثقل السكاني داخل مركز سوهاج.

التنمية والبنية التحتية

شهدت عرابة أبو الدهب مشروعات نوعية ضمن مبادرة حياة كريمة، أبرزها:

  • محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 6100 م³/يوم بتكلفة قاربت 85 مليون جنيه.
  • شبكة انحدار بطول يزيد على 56 ألف متر لخدمة المنازل.
  • تطوير مدارس ابتدائية وتوسعات في الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
  • إعادة تأهيل عشرات المنازل للأسر الأكثر احتياجًا.
  • رفع كفاءة الوحدة الصحية، ومركز الأمومة والطفولة، ومركز الشباب.
  • رصف طرق رئيسية وفرعية.

كما اشتهرت عرابة أبو الدهب بروحها المجتمعية، إذ شهدت جلسات صلح كبرى بين العائلات، مثل مصالحة “آل شبيب وآل السمان”، ما عزز مكانتها كقرية حريصة على التماسك الاجتماعي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عرابة ابو الدهب عرابة ابو الدهب بسوهاج حياة كريمة

