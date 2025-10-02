قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
أخبار العالم

أمين عام الناتو يلتقي ملك السويد ويشيد بدور بلاده في دعم الأمن الجماعي

الناتو
الناتو
القسم الخارجي

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، الأربعاء، ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة وُصفت بأنها تأكيد على أهمية انضمام السويد رسميًا إلى التحالف الدفاعي الأبرز عالميًا.

وفي منشور عبر منصة إكس، أكد روته أن السويد، بوصفها أحدث عضو في الحلف، أصبحت شريكًا ثابتًا في تعزيز الأمن الجماعي الأوروبي والدولي. وأشار إلى أن انضمامها يمثل إضافة استراتيجية لقدرات الردع والدفاع المشتركة داخل الناتو، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.

كما شدد الأمين العام على مساهمة ستوكهولم الكبيرة في دعم أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس التزام السويد بالقيم المشتركة للحلف وحرصها على استقرار القارة الأوروبية.

وانضمت السويد رسميًا إلى الناتو هذا العام، بعد سنوات من التعاون والتنسيق الوثيق، لتصبح أحدث الدول التي تنضوي تحت مظلة الحلف. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها توسع استراتيجي مهم، يعزز من قوة الجبهة الشمالية للحلف، ويزيد من تماسكه في مواجهة روسيا، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع المخاوف الأمنية في منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته السويد ملك السويد بروكسل

