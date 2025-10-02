جمال عبد الرحيم يدعم صحفيو الوفد في اعتصامهم لتطبيق الحد الأدنى للأجور

حرص جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين على زيارة مقر اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد.



وأعلن عبدالرحيم تأييده ودعمه الكامل لمطلبهم القانوني والإنسانية للصحفيين والإداريين وهو تطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بشكل رسمي على جميع الجهات.

وكان صحفيو جريدة وبوابة الوفد، أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح الثلاثاء الماضي مطالبين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الالتزام بتطبيق القانون وإقرار الحد الأدنى للأجور.



واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام.



ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، صباح يوم 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.



وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.