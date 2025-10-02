تحرير 105 مخالفات للمخابز البلدية خلال حملات رقابية بالقليوبية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها المكثفة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير المديرية، وتحت متابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.



وأسفرت الحملات التي قادها مديري الإدارات الخارجية، عن تحرير 105 تقارير مخالفة ضد عدد من المخابز، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة المعجن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود ميزان، وغلق دون إذن مسبق، بالإضافة إلى ضبط تصرف وعجز في عدد 84 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، فضلًا عن عدم صلاحية الميزان.



وشملت الحملات مراكز ومدن: شبين القناطر، قها، قليوب، الخانكة، القناطر الخيرية، حي غرب شبرا الخيمة، وبنها.



وأكدت المديرية استمرار جهودها في تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية داخل المحافظة، لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تهدد الأمن الغذائي.