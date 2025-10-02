قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 105 مخالفات للمخابز البلدية خلال حملات رقابية بالقليوبية

إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها المكثفة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير المديرية، وتحت متابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.


وأسفرت الحملات التي قادها مديري الإدارات الخارجية، عن تحرير 105 تقارير مخالفة ضد عدد من المخابز، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة المعجن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود ميزان، وغلق دون إذن مسبق، بالإضافة إلى ضبط تصرف وعجز في عدد 84 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، فضلًا عن عدم صلاحية الميزان.


وشملت الحملات مراكز ومدن: شبين القناطر، قها، قليوب، الخانكة، القناطر الخيرية، حي غرب شبرا الخيمة، وبنها.


وأكدت المديرية استمرار جهودها في تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية داخل المحافظة، لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تهدد الأمن الغذائي.

القليوبية حملة تموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

