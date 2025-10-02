قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير التشيك بالقاهرة يزور دير المحرق بالقوصية لبحث التعاون ودعم المبادرات التنموية بأسيوط

أ ش أ

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تزخر بالعديد من المعالم التاريخية والدينية التي تجسد حضارات متعددة، من بينها دير السيدة العذراء بجبل درنكة والدير المحرق بالقوصية، وهما من أبرز محطات مسار العائلة المقدسة.


جاء ذلك خلال زيارة سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، إيفان يوكل، إلى الدير المحرق بمركز القوصية، برفقة المستشارة الثقافية لوسي شنبتيانكوفا، لحضور ختام مشروع تدريبي لإحدى الجمعيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الهادف إلى دعم الفتيات وذوي الهمم وأصحاب المهن الصغيرة وتعزيز فرص التشغيل.


وأشار المحافظ إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإقبال السياحي، مؤكداً أن مصر بلد الأمن والأمان وتفتح أبوابها للزوار على مدار العام.


وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الخميس، أن السفير التشيكي كان قد استُقبل أمس الأربعاء بديوان عام المحافظة، حيث بحث مع المحافظ آفاق التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتدريب الشباب، إضافة إلى مشروعات إعادة تدوير الأجهزة الطبية والإلكترونية لخدمة الأنشطة التنموية.
 

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر المعالم التاريخية والدينية دير السيدة العذراء بجبل درنكة الدير المحرق بالقوصية أبرز محطات مسار العائلة المقدسة سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل

