بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
محافظات

محافظ الاسكندرية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز

أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية احمد خالد، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز لمتابعة صلاحية السلع ومواجهة جشع التجار وإزالة كافة أشكال التعديات، لتحقيق عنصر الانضباط وحفاظًا على سلامة وصحة.


وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي ثان المنتزة بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة موسعة أسفرت عن تحصيل غرامات مالية بقيمة 46 ألف جنيه للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحلات التجارية والكافيهات، والتحفظ على 40 حالة إشغال متنوعة، وتحرير محضرين لعدم حمل العاملين بالمنشآت شهادات صحية و3 محاضر لمخالفة اشتراطات صحية و توجيه 4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت و5 محاضر مخالفة اشتراطات للوقاية من الحريق و توجيه محضر و6 إنذارات لمخالفة قانون البيئة و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بأعلى من التسعيرة وغلق محل مخالف.


وقام مركز ومدينة برج العرب، بتنفيذ حملة مكبرة بمشاركة إدارة تموين برج العرب ، استهدفت مدينة برج العرب القديم وقرية بهيج، وتم تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار و3 إنذارات لمخالفة قانون العمل ومحضر لعدم توافر معايير النظافة ومحضر عدم حمل شهادة صحية، والتنبيه على عدد 4 محلات لتقنين الأوضاع، وتحصيل إجمالي مبلغ 7 آلاف جنيه غرامات فورية.


ودفع حي أول العامرية، بحملة للتفتيش على المنشآت بمنطقة عبد القادر بدائرة الحي، وتم التحفظ على 45 حالة إشغال، وإعدام 40 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط و محضرين لعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية و3 محاضر وإنذار لمخالفة قانون البيئة.


وحصل حي غرب، غرامات فورية من منشآت مخالفة لمواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات، وإزالة ورفع اشغالات وفروشات الباعة الجائلين، والتحفظ على 30 حالة إشغال.
 

محافظ الإسكندرية احمد خالد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق متابعة صلاحية السلع ومواجهة جشع التجار إزالة كافة أشكال التعديات

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
سامح يسري
