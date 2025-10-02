محافظ القاهرة يتفقد كوبري أحمد سعيد المعدني بعد الانتهاء من أعمال تطويره

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الخميس كوبري أحمد سعيد المعدني بعد انتهاء مديرية الطرق والنقل بالقاهرة من أعمال تطويره .



وأكد محافظ القاهرة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق وكباري ومحاور العاصمة وفقًا للخطة الإستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية .



وكوبري أحمد سعيد المعدني هو أحد الكباري المعدنية بالعاصمة، وتم إنشاءه عام ١٩٨٥ ليربط ما بين امتداد غمرة حتى ميدان العباسية، ويبلغ طوله ٣٥٠ مترا ، وعرض ١١ مترا.



وشملت أعمال التطوير تنفيذ طبقة ايبوكسية على الارضيات للحفاظ على سلامة السيارات، وتحقيق السيولة المرورية أعلى الكوبري، كما تم استعدال ودهان الأسوار، وتخطيط الكوبري بالكامل بالتنسيق مع المرور .