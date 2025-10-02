رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو نظيره الهولندي لاعتراف بلاده بدولة فلسطين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، نظيره الهولندي ديك شوف، لاعتراف بلاده بدولة فلسطين والانضمام للدول التي اعترفت لحماية حل الدولتين، مطالبا في السياق ذاته للانضمام لآلية التمويل الطارئ والعاجل لدعم فلسطين.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/، لبحث أخر مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس الوزراء الفلسطيني أشاد بموقف هولندا الداعي لوقف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة، والإجراءات التي اتخذتها ضد الاستيطان وعنف المستعمرين، ودعم حل الدولتين وإعلان نيويورك.



كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع نظيره الهولندي، الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح والتطوير المؤسسي، وأهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن؛ لتعزيز التعاون على كافة الأصعدة، بالإضافة لدعم وكالة الغوث، وضمان استمرار عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.