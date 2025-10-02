قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم المنوفية ينظم ندوة عن نصر أكتوبر .. قيمة خالدة في تاريخ مصر الحديث

ندوة مديرية التربية والتعليم
ندوة مديرية التربية والتعليم
مروة فاضل

نظمت اليوم الخميس إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة في محافظة المنوفية اليوم ندوة موسعة بقاعة الفيديو كونفرانس، احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وذلك تحت إشراف وحضور  الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

بحضور كل من  طارق سعد وكيل المديرية، و أيمن مبارك  مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور نصر النجار  مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وهبة حسام الدين  قسم التخطيط والمشروعات.

بدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها السلام الوطني، ثم ألقى الدكتور "صلاح" كلمة أكد فيها على عظمة انتصار أكتوبر وما يمثله من قيمة خالدة في تاريخ مصر الحديث. 

وتخلل الندوة فقرة غنائية وطنية، تلاها كلمة طارق سعد وكيل المديرية، ثم كلمة للواء رمضان أحمد  أحد قادة القوات المسلحة بالمعاش  استعرض خلالها ذكرياته ودروس الحرب المجيدة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول أحداث حرب أكتوبر وأبطالها، في أجواء سادتها الوطنية والفخر.

جانب من الحملة
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب الصحية
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
