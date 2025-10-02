قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائبة وزيرة التضامن تتابع تنفيذ مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي بالمنيا

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، في إطار متابعة تنفيذ مشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة"، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الحكومة النرويجية.

وكان في استقبالها الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمقر ديوان عام محافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو، وكريستن نبيل، مسئول البرامج والمشروعات بمكتب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوة اللجنة التيسيرية لمشروع الفاو، والدكتور عماد إسماعيل، مدير المشروع، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الأمين، وكيل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع.

وأكد اللقاء الذي جمع نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والسكرتير العام للمحافظة على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، وبدعم من شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من إمكانات طبيعية وبشرية، وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدعم الفئات المستهدفة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يتماشى مع أهداف الخطط التنموية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية بقرية منشأة المغالقة التابعة لمركز ملوي، استهلتها نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المنسق الوطني للمشروع، والحضور بإطلاق مدرسة إدارة الأعمال الزراعية للإنتاج الحيواني، وتسليم حزم الدعم الإنتاجي من رؤوس الماشية، لعدد 20 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية.

كما تابعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المنسق الوطني للمشروع فعاليات مدرسة إدارة الأعمال الزراعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة (الصم والبكم)، لإنتاج شتلات قصب السكر، في تجربة تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في مسار التحول الاجتماعي والتنمية المستدامة. 

واستعرض عدد من المشاركين من ذوي الإعاقة خطوات ومراحل إنتاج وزراعة الشتلات، بدءًا من اختيار التقاوي عالية الجودة، مرورًا باستخراج البراعم والاستنبات في الصوبة الزراعية، وصولًا إلى الزراعة في الأرض المستديمة. 

وأوضح المشاركون أن هذه الطريقة تسهم في تقليل التكاليف الخاصة بالأسمدة والمياه والمبيدات، وتقليل الحاجة إلى الأيدي العاملة، إلى جانب الحصول على إنتاجية أعلى.

وحرصت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المنسق الوطني للمشروع على التحدث مع المستفيدين والاستماع إلى تجاربهم، ومشاركتهم العمل، وتشجيعهم على نقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين.

واختُتمت الزيارة بحفل تخرج مدرسة المزارعين الحقلية بمحصول الكنتالوب في قرية منشأة المغالقة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن التنمية الزراعية تُعد الأساس لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يُقلل من حجم الاستيراد، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات. 

وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المنسق الوطني للمشروع أن الزراعة تُعد مصدرًا للغذاء والدخل وفرص العمل، مشيدة بالجهود المبذولة في المشروع والتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، الذي أثمر عن نقل العديد من الممارسات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة، مؤكدة على أهمية التعلم المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر، عن سعادتها بالنتائج المحققة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود ويعكس رسالة المنظمة في دعم الفئات الضعيفة. كما دعت المستفيدين إلى الاستفادة القصوى مما تعلموه ومشاركة خبراتهم مع الآخرين.

وشهد الحفل توزيع شهادات التخرج والهدايا العينية على المزارعين، واستعراض الدروس المستفادة والتجارب الحية لعدد من المزارعين والمزارعات  من المدارس الحقلية. 

وعلى هامش الجولة عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المنسق الوطني للمشروع اجتماعا مع  الدكتورة جاكلين بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو، وماجد بولس مدير مبادرة ازرع بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق تم التأكيد خلاله على التعاون الوثيق بين الجانبين عبر مشروعات  تحسين الأمن الغذائي، ورفع مستوى صغار المزارعين، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة.

وطرح الاجتماع  دراسة  آليات للتعاون بين الجانبين فى إطار مبادرة ازرع من خلال  دعم أنشطة المشروع،  بالمبادرة  التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

مرجريت صاروفيم التضامن الاجتماعي المنيا الوضع الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الاعلامي عمرو الليثي

واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر العظيم

فيلم مش متشافة

مش متشافة.. يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ41

فيها ايه يعني ؟!

ايرادات السينما أمس | " فيها إيه يعني؟!" يتصدر .. وتراجع " درويش"

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد