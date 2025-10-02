معهوش رخصة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بعد حادث تصادم بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بمحاولة الهروب من قائد "أتوبيس سياحي" عقب الاصطدام به والتعدي عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيارة "الميكروباص" وضبط قائدها "لا يحمل ثمة تراخيص" سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية لعدم وجود تراخيص للسيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.