البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
محافظات

محافظ الجيزة يكرم القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية عن العام المالي 2024 – 2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة نجحت في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 بنسبة 100% وهو ما يعكس الجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية ويؤكد حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار المحافظ إلى أن الإخلاص في العمل، والجهود المتواصلة، والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية، ساهمت في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الجيزة في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معدلات نجاح متميزة.
جاءت تصريحات المحافظ خلال احتفالية تكريم الأحياء والمراكز والمديريات والجهات المتميزة التي أسهم أداؤها الفعّال في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%.
وأكد المحافظ أن تكريم الكوادر التنفيذية يعد دافعًا لمزيد من العمل ورسالة تقدير لكل من يبذل جهدًا من أجل رفعة الجيزة وتقدمها مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق إنجازات أكبر على أرض الواقع.
كما شدد المحافظ على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق خطوات متقدمة في إنجاز خطة العام المالي الجديد 2025 / 2026، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في طرح العديد من المشروعات، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح لباقي المشروعات في الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المهندس عادل النجار خلال كلمته على أهمية تطبيق مبدأ “التميز بجودة وسرعة الأداء” في تنفيذ الخطة الاستثمارية الجارية ونشر الروح الإيجابية بين الجهات التنفيذية من خلال تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء متمنيًا أن تحصد جميع الأحياء والمراكز والأجهزة التنفيذية هذا التقدير خلال العام المالي الحالي.
وبعث المحافظ، خلال الحفل، خالص الشكر والتقدير لوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي على التعاون المثمر مع محافظة الجيزة ودعم خطط التنمية التي تشهدها المحافظة . 
وقد شمل التكريم كلًا من  محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندسة عفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، إلى جانب الأستاذ أشرف بكر رئيس حي إمبابة، والأستاذ فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف والعميد وائل حسن المشرف على الإدارة العامة للأمن . 
كما تم تكريم أحمد الغندور مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والأستاذ عصام عبد الغفار مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الإسكان، والأستاذة داليا تحسين مدير الشئون المالية بالمحافظة، والدكتور عيد عباس مراقب عام الحسابات بالمحافظة، والأستاذ صفوت أمين مدير مديرية المالية بالمحافظة والاستاذ عماد أحمد مدير إدارة التخطيط .
وشمل التكريم كذلك المهندسة مريم يوسف مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، ونسرين عبد الرحمن مدير إدارة الموازنة بالمحافظة، ورشا مراد مدير إدارة العقود بحي إمبابة، والمهندسة إيمان عباس مدير الإسكان بمديرية الإسكان، وهيثم رضا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بحي إمبابة، ونهى سمير مدير إدارة التوثيق الإلكتروني وميلاد وليم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمركز الصف، ومحمد حسن مدير إدارة العقود بمركز الصف، والمهندس محمد نصحي من إدارة المشروعات بمديرية الطرق، والمهندس محمد سامي من إدارة المشروعات بمديرية الطرق.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

