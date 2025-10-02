قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
المغاوري: الرئيس أنصفنا في اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية
أصل الحكاية

حلم التأهل يقترب.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة مصيرية يلتقي فيها منتخبا مصر وجيبوتي ضمن مواجهات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 والتي يتصدرها الفراعنة. 

هذه المواجهة تعتبر من أهم المباريات التي ستحدد مصير منتخب مصر، حيث يسعى "الفراعنة" لتحقيق الفوز لضمان التأهل لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر 

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

وجاء ترتيب المجموعة بالكامل كالتالي:

1- مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يحتاج منتخب مصر لحصد نقطتين من المباراتين القادمتين واللتان سيلتقي خلالهما مع جيبوتي خارج ملعبه، وغينيا بيساو على ملعب استاد القاهرة الدولي يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

ويتنافس منتخب مصر مع بوركينا فاسو على حسم بطاقة التأهل للمونديال وبالتالي في حال فوز منتخب مصر في مباراة واحدة من المعسكر المقبل أو خسارة بوركينا أي نقاط، سيحسم منتخبنا الوطني التأهل إلى المونديال.

موعد مباراة مصر وجيبوتي 

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وجيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، وذلك على استاد العربي الزاولي في المغرب. وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و5 مساءً بتوقيت المغرب. 

تم الإعلان عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة هذه المواجهة المهمة. ويتكون من حكم الساحة باتريس تانجي ميبيامي من الجابون، وحكم مساعد 1 أبييني ندونج آموس (الجابون)، وحكم مساعد 2 إيتونو أوندو أوريل (الجابون)، وحكم رابع دوس سانتوس أولاديو من ساوتومي. 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي 

يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر قناة "أون سبورت"، والتي ستقوم بنقل أحداث المباراة مباشرة كونها نجحت في الحصول على الحقوق الحصرية لمباريات المنتخب المصري في هذه التصفيات، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قرر انطلاق المعسكر الإعدادي المقبل رسميًا يوم 5 أكتوبر، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الموعد من خلال الخطابات الرسمية التي أرسلها إلى إدارة استاد القاهرة الدولي، محددًا فيها موعد بدء تجمع اللاعبين وخوض التدريبات.

تراجع تصنيف منتخب مصر 

وعلى صعيد تصنيف الفيفا، شهد التصنيف الأخير تراجع منتخب مصر مركزاً واحداً من المرتبة الـ34 إلى الـ35 في الترتيب العام لمنتخبات العالم.

وخلال سبتمبر، خاض منتخب مصر مباراتين في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026. المباراة الأولى كانت أمام إثيوبيا، حيث حقق الفريق فوزاً بنتيجة 2-0. بينما في اللقاء الثاني، تعادل المنتخب مع نظيره بوركينا فاسو بدون أهداف، ما أثر بشكل طفيف على حصيلة النقاط في التصنيف.

وعلى الرغم من التراجع في التصنيف العالمي، يحتل المنتخب المصري المركز الثالث على مستوى منتخبات أفريقيا. يتصدر القائمة منتخب المغرب والذي يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً، يليه منتخب السنغال في المرتبة الثامنة عشرة.

