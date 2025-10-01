نجم الأهلي ينضم لـ منتخب مصر لـ مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

كشفت مصادر مطلعة داخل منتخب مصر الوطني اقتراب ياسين مرعي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من التواجد ضمن قائمة الفراعنة الكبار لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو فى تصفيا كأس العالم.



ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو على مدار يومي 8 و12 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات مونديال أمريكا.



قال المصدر ذاته إن ياسين مرعي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضمن اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني في شهر أكتوبر الحالي.





كان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ،أعلن انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا المقرر لهما يومي 8 و 12 في الجولتين التاسعة و العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .



تابع إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر ، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.





واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم مجموعة من اللاعبين المحترفين لمعسكر أكتوبر المقبل، استعداداً لمواجهة جيبوتي، ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.





جاءت قائمة المحترفين كالتالي :





محمد صلاح (ليفربول)

مصطفى محمد (نانت)

إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

حمدي فتحي (الوكرة القطري)

رامي ربيعة (العين الإماراتي)





وينتظر الجهاز الفني الموقف النهائي لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي المصاب حالياً، حيث سيتم ضمه حال تعافيه، بينما سيجري استدعاء لاعب آخر في حال استمرار غيابه.





موقف منتخب مصر في التصفيات



يحتاج الفراعنة إلى تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط من آخر جولتين لحسم التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026.ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو (15 نقطة) قبل جولتين من النهاية، بينما يأتي منتخب سيراليون ثالثاً بـ12 نقطة، وغينيا بيساو رابعاً بـ10 نقاط، ثم إثيوبيا بـ6 نقاط، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.





موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي



ومن المقرر أن تقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 8 أكتوبر المقبل.



وتنقل مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب جيبوتي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت في إطار تصفيات مونديال أمريكا.



واستقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني علي سفر محمد صلاح إلى المغرب لخوض لقاء جيبوتي يوم 8 أكتوبر القادم دون التواجد في معسكر القاهرة للسفر مع الفراعنة الكبار.



واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب جيبوتي خارج الأراضي المصرية، وتحديدًا في المغرب، باعتبارها الدولة التي يستضيف فيها منتخب جيبوتي مبارياته الرسمية في التصفيات.



ورغم ذلك كانت هناك محاولات جادة من جانب اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة للتوصل إلى اتفاق مع اتحاد جيبوتي لإقامة اللقاء في القاهرة.