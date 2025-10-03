الديكور الخريفي 2025.. ألوان ولمسات طبيعية تعيد الدفء إلى المنازل

مع قدوم فصل الخريف، تتجه أنظار خبراء الديكور إلى إدخال أجواء موسمية تمنح المنازل إحساساً بالدفء والراحة، بعيداً عن برودة الألوان الحيادية التي سادت خلال الصيف.

وكشف مصممون عالميون عن أبرز ملامح صيحات الديكور لخريف 2025، والتي تتميز بدمج الألوان الترابية مثل البني والبيج والبرتقالي مع درجات الأخضر الزيتوني، لإضفاء لمسة طبيعية مستوحاة من أوراق الأشجار المتساقطة.

وأوضح خبراء التصميم الداخلي أن الاعتماد على الإكسسوارات المصنوعة من الخشب الطبيعي والشموع المعطرة يعد من أكثر الاتجاهات رواجاً هذا الموسم، حيث تمنح غرف المعيشة أجواءً مريحة ودافئة. كما تعود الأقمشة الثقيلة مثل القطيفة والمخمل إلى الصدارة، سواء في الوسائد أو الستائر، لإضفاء لمسة فخامة على المساحات الداخلية.

وأشاروا إلى أن إضافة عناصر بسيطة مثل سلال الخوص أو زهور عباد الشمس المجففة كفيلة بتغيير أجواء المنزل بالكامل.

ويؤكد خبراء الديكور أن "الطبيعة هي العنوان الرئيسي لخريف هذا العام"، حيث تمزج المنازل بين البساطة والدفء في آن واحد، بما يتماشى مع رغبة الكثيرين في خلق بيئة هادئة ومتوازنة داخل بيوتهم.