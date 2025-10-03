قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
رئيس الوزراء: مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
حكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر
بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 3-10-2025
آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله
أعلى سعر دولار اليوم 3-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الديكور الخريفي 2025.. ألوان ولمسات طبيعية تعيد الدفء إلى المنازل

الديكور
الديكور
ريهام قدري

مع قدوم فصل الخريف، تتجه أنظار خبراء الديكور إلى إدخال أجواء موسمية تمنح المنازل إحساساً بالدفء والراحة، بعيداً عن برودة الألوان الحيادية التي سادت خلال الصيف.

وكشف مصممون عالميون عن أبرز ملامح صيحات الديكور لخريف 2025، والتي تتميز بدمج الألوان الترابية مثل البني والبيج والبرتقالي مع درجات الأخضر الزيتوني، لإضفاء لمسة طبيعية مستوحاة من أوراق الأشجار المتساقطة.

وأوضح خبراء التصميم الداخلي أن الاعتماد على الإكسسوارات المصنوعة من الخشب الطبيعي والشموع المعطرة يعد من أكثر الاتجاهات رواجاً هذا الموسم، حيث تمنح غرف المعيشة أجواءً مريحة ودافئة. كما تعود الأقمشة الثقيلة مثل القطيفة والمخمل إلى الصدارة، سواء في الوسائد أو الستائر، لإضفاء لمسة فخامة على المساحات الداخلية.

وأشاروا إلى أن إضافة عناصر بسيطة مثل سلال الخوص أو زهور عباد الشمس المجففة كفيلة بتغيير أجواء المنزل بالكامل. 

ويؤكد خبراء الديكور أن "الطبيعة هي العنوان الرئيسي لخريف هذا العام"، حيث تمزج المنازل بين البساطة والدفء في آن واحد، بما يتماشى مع رغبة الكثيرين في خلق بيئة هادئة ومتوازنة داخل بيوتهم.

الديكور ديكور ديكور الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

ترشيحاتنا

اعتصام الوفد

اللجنة النقابية تنفى المنشور بالوفد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

حفل استقبال للبابا تواضروس

خلال حفل الاستقبال بحضور قيادات "أسيوط".. البابا تواضروس: ما أجمل المحبة التي نعيشها معًا في مصر

كوثر محمود نقيب التمريض

نقيب التمريض تودع مجلس الشيوخ.. ماذا عن النقابة؟

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد