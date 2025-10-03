بسمة وهبة: أحمد ناصر ويوسف حواس وأحمد عبد القادر يصونون صورة مصر

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنّ سلسلة اللقاءات التي أجرتها كاميرا برنامج "90 دقيقة" مع المصريين المقيمين في الخارج كشفت عن صورة مشرقة لمصر في أعين الآخرين، مؤكدة أن هناك مصريين حقيقيين ووطنيين وشرفاء يعكسون قيم الأصالة والعمل والاعتزاز بالوطن.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هؤلاء الممثلين لوعي المصريين في الخارج هم من رفعوا اسم البلاد وكرموا مكانتها بعطاءهم وسلوكهم.

وتابعت، أنّ هناك فئة ضئيلة من الخارج تتصرف بدوافع مالية، مشددة على أن البعض ممن ينتقدون الوطن هم في الأصل متبعون للمصالح المادية، وأنهم يبيعون مواقفهم مقابل "الدولارات"، بينما الغالبية العظمى من المصريين في الخارج من كوادر وعاملين ومنتدين بالعلم والعمل هم من يمثلون الوجه الحقيقي للوطن ويستحقون التقدير.

نموذجاً للالتزام والنزاهة

وذكرت الإعلامية أسماء من شاركوا في اللقاءات مثل أحمد ناصر ويوسف حواس وأحمد عبد القادر "ميدو"، معتبرة أن هؤلاء وغيرهم من أبناء الوطن في الداخل والخارج هم من يصونون صورة مصر، لافتة إلى أن الإنسان المصري الذي نشأ على الأرض وارتبط بها هو من يقدّم نموذجاً للالتزام والنزاهة والجهد.

وختمت بسمة وهبة بالقول إن الإنجازات التي يلمسها المواطن على الأرض والجهد الذي يبذله أبناؤه في الداخل والخارج هما الضمانة الحقيقية لاستمرارية مصر، داعية إلى التمييز بين النقد البنّاء والعمل الذي يؤديه الوطنيون وبين المواقف التي تُشتَرَى بالمال ولا تخدم مصلحة الوطن.