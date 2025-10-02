قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسمة وهبة: إنجازات مصر في غزة تكشف زيف وأكاذيب المتآمرين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مصر لم تتخل يوماً عن دعم الشعب الفلسطيني، حيث تمكنت خلال فترة قصيرة من بناء 40 ألف خيمة لإيواء الأسر التي شُردت من منازلها في قطاع غزة، موضحة أن اللجنة المصرية أنجزت في 3 أيام ما يستغرق أشهراً طويلة لإنجازه في الظروف الطبيعية.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر أدخلت حتى الآن أكثر من 3000 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع، مؤكدة أن هذا الدور يعكس ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، رغم كل الأزمات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل الداعم الأول لدولة فلسطين وأهل غزة، وأن مصر تقف دائماً بجانب الأشقاء في مواجهة التحديات التي يفرضها العدوان الإسرائيلي المتكرر.

وأكدت وهبة أن هذه الجهود المصرية تكشف زيف الأكاذيب التي يروجها المتآمرون في الخارج، حيث يتجاهلون الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر، ويركزون فقط على بث الشائعات وتشويه صورة الدولة المصرية.

