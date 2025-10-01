قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بسمة وهبة تكشف المواد التي اعترض عليها الرئيس السيسي بقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلساته في دور الانعقاد السادس، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من أكتوبر. 

اعتراضات الرئيس على مواد قانون الإجراءات

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الجلسة الافتتاحية ناقشت اعتراضات الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يتضمن نحو 552 مادة، بينما تركزت اعتراضات الرئيس على 8 مواد فقط، أي ما يعادل 1.4% تقريبًا من إجمالي نصوص القانون.

جوهر اعتراضات الرئيس

وتابعت، أنّ جوهر اعتراضات الرئيس كان يتمثل في التأكيد على ضرورة تحقيق عدالة جنائية فعالة مع ضمان كفالة الحقوق والحريات العامة.

 وأشارت إلى أن من أبرز هذه الملاحظات مطالبة الرئيس بتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.

وبيّنت وهبة أن اللجنة العامة عقدت اجتماعًا عاجلًا اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وبمشاركة وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، إلى جانب حضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية. 

وذكرت أن الهدف من الاجتماع هو دراسة اعتراضات الرئيس بالتفصيل، وبحث بيان رئيس الوزراء تمهيدًا لعرض تقرير متكامل على مجلس النواب في جلسته القادمة.

وأكدت بسمة وهبة تقديرها لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على خروج القوانين بما يحقق أعلى معايير العدالة، كما شكرت مجلس النواب على جهوده الكبيرة في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذي استغرق ثلاث سنوات من العمل المتواصل.

 وأشارت إلى أن المجلس استمع خلال هذه الفترة إلى مختلف الآراء من قضاة ومحامين وخبراء، لضمان صياغة قانون متكامل ينظم العدالة الجنائية في مصر ويصون الحقوق والحريات العامة.

https://www.youtube.com/watch?v=aBmk2HOmMiA

الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

