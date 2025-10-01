لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الشرطة الهولندية ألقت القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال بث مباشر أمام السفارة المصرية في هولندا، مشددة على رفضها ذكر اسمه، مكتفية بلقبه المتداول "برقوقة"، حيث أنه لا يستحق أن يُنسب إلى مصر أو يحمل اسمها.

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن ما قام به هذا الشخص ليس مجرد فعل فردي؛ بل يعد اعتداءً مباشراً على السفارة المصرية التي تمثل الدولة والشعب، وبالتالي فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على المصريين جميعاً.

زعزعة استقرار البلاد

أشارت إلى أن والد هذا العنصر، كان بدوره منتمياً للجماعة الإرهابية، الأمر الذي يفسر استمرار نهج الأكاذيب والتحريض، موضحة أن ما يحدث جزء من مخطط خارجي وداخلي يستهدف زعزعة استقرار البلاد، وذلك في وقت تشهد فيه مصر أزمات وتحديات حقيقية، إلى جانب إنجازات كبرى يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم كل هذه المؤامرات.

وأكدت وهبة، أن الفيديوهات التي يبثها هؤلاء المتآمرون بالخارج، ليست بدافع الوطنية أو الدفاع عن حقوق المصريين؛ بل تُباع بأسعار بالدولار، موضحة أن بعض المقاطع لا تتجاوز دقائق قليلة، وتُشترى بآلاف الدولارات؛ بهدف نشر الفوضى والتشكيك في الدولة.