هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجوماً حاداً على من وصفتهم بالمتآمرين على مصر من شخصيات ومواقع مشبوهة، مؤكدة أن هناك منصات تعمل على رصد السلبيات فقط وتجاهل الإيجابيات، وهو ما يكشف – حسب قولها – عن أجندة مدفوعة الأجر تستهدف استقرار البلاد.

هجوم حاد من بسمة وهبة على مواقع مشبوهة: “احترموا نفسكم وابعدوا عن مصر”

وقالت وهبة، في فيديو بثّته عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، إن هذه المواقع “عاوزة إيه من بلدنا؟”، مضيفة: “دول متآمرين ومدفوعي الأجر، والمرة الجاية هطلع أقول على أسماء المواقع والناس اللي بتقبض.. كل واحد يحترم نفسه”.

وأضافت الإعلامية أنها لن تتردد في فضح أي شخص أو جهة تسعى للإساءة إلى مصر، قائلة: “أي واحد متآمر سأفضحه بالاسم.. احترموا نفسكم وابعدوا عن مصر”، مشددة على أن محاولات تشويه صورة الدولة لن تنجح أمام وعي الشعب المصري.