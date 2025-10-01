بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الطارئة التي عُقدت في دولة قطر عقب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الاستقبال عكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في دعم القضايا العربية.

المخططات التي تستهدف تفكيك المنطقة

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مشهد التكاتف العربي في القمة مثّل صدمة للمتآمرين، إذ إن وحدة الصف بين الدول العربية تقطع الطريق على المخططات التي تستهدف تفكيك المنطقة وزرع الفتن بين شعوبها.

وأكدت وهبة أن الشعب المصري يدرك تماماً أبعاد هذه المؤامرات، ولن يسمح لأحد، مهما كان، أن يثير الفوضى أو يزرع الشكوك في الدولة المصرية أو في قيادتها السياسية، مشيرة إلى أن وعي المصريين هو الحائط الأول في مواجهة هذه الحملات المغرضة.

وشددت الإعلامية على أن الاعتداء على أي سفارة مصرية في الخارج يُعد خطاً أحمر، لأنه اعتداء على الدولة المصرية بأكملها، مؤكدة أن الشعب يقف صفاً واحداً خلف قيادته ومؤسساته في مواجهة أي محاولة للنيل من مصر.