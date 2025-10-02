قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفض رحيل عواد .. وينفي وجود خلافات مع فيريرا

محمد عواد
محمد عواد
إسلام مقلد

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر داخل نادي الزمالك، نفى ما تردد في الساعات الأخيرة حول نية النادي بيع محمد عواد حارس المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء غير دقيقة على الإطلاق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن العلاقة بين عواد والجهاز الفني تسير بشكل طبيعي، وأن استبعاده في بعض المباريات جاء بقرار فني مؤقت لا يعكس وجود أي خلافات أو أزمات.

وشدد على أن إدارة الزمالك لا تفكّر في الاستغناء عن اللاعب سواء كخطوة فنية أو لتخفيف الأعباء المالية، مؤكداً أن عواد مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله في يناير.

الإعلامي جمال الغندور الزمالك نادي الزمالك محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

بنك الاستثمار الأوروبي

رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي: تعزيز الاستثمارات الخضراء والتكنولوجيا والأمن أولوية لمستقبل أوروبا

خلال الجولة

رئيس جهاز العبور الجديدة يقود خطة متكاملة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة الحياة بالمدينة

خلال الافتتاح

الغرف التجارية والصناعية تشهد افتتاح معرض "كايرو فاشون آند تكس"

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد