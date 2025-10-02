الزمالك يرفض رحيل عواد .. وينفي وجود خلافات مع فيريرا

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر داخل نادي الزمالك، نفى ما تردد في الساعات الأخيرة حول نية النادي بيع محمد عواد حارس المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء غير دقيقة على الإطلاق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن العلاقة بين عواد والجهاز الفني تسير بشكل طبيعي، وأن استبعاده في بعض المباريات جاء بقرار فني مؤقت لا يعكس وجود أي خلافات أو أزمات.

وشدد على أن إدارة الزمالك لا تفكّر في الاستغناء عن اللاعب سواء كخطوة فنية أو لتخفيف الأعباء المالية، مؤكداً أن عواد مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله في يناير.