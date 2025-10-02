ستاد المحور: فيريرا يفاضل بين الجزيري وعمرو ناصر لقيادة هجوم الزمالك أمام غزل المحلة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، يفاضل بين سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر لاختيار أحدهما لقيادة الخط الهجومي للفريق في مواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن ظهر عمرو ناصر بشكل جيد عقب نزوله بديلاً في مباراة القمة الماضية أمام الأهلي، وهو ما يجعله ضمن حسابات المدير الفني للمشاركة أساسياً، بينما يرغب فيريرا في الوقت نفسه في منح الفرصة للجزيري بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة.

وشدد، لم يحسم المدرب البلجيكي قراره النهائي بشأن المهاجم الذي سيبدأ اللقاء، على أن يحدد اختياره بشكل قاطع خلال المران الأخير للفريق قبل مواجهة المحلة.