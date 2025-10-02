شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف صابر زكي، شقيق عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن تدهور الحالة الصحية لشقيقه، مؤكدًا أن كل ما أثير في هذا الصدد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن دعا الجماهير للدعاء لعمرو زكي، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير.

وقال صابر زكي في تصريحات تليفزيونية إن شقيقه يعاني من استياء شديد بسبب هذه الأخبار الكاذبة، مشددًا على أن تكرار الزج باسمه في مثل هذه الشائعات أمر غير مقبول، كما أوضح أن والدته تأثرت نفسيًا وبكت عقب انتشار تلك الأنباء.

وأشار إلى أن عمرو زكي اتفق بالفعل مع إحدى القنوات العربية للظهور إعلاميًا قريبًا، ليوضح بنفسه حقيقة حالته ويضع حدًا لهذه الشائعات المتكررة.