الرهبنة الكرملية تستقبل المهنئين الرسميين بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع

استقبلت، أمس، الرهبنة الكرملية بمصر، بحضور الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة، والآباء الكرمل، المهنئين الرسميين، بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، والوجه الأقدس، وذلك بكنيستها، بشبرا.

عيد القديسة تريزا

جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ديجو، الرئيس الإقليمي للرهبنة الكومبونيانية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب مجدي سيف، ممثل الرهبنة اليسوعية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والأخت ماري ابتسام خليل، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات.

كذلك، حضر زياد إبراهيم، نائب مامور قسم الساحل، والملحق العسكري لدولة البرازيل، والأب دوماديوس، نيابة عن الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، والأب كاراس، نيابة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس.