هالة صدقي لـ صدى البلد: لقب الملكة تتويج لمسيرتي الفنية.. فيديو

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رأيها في لقب الملكة الذي منحه لها الجمهور.

وقالت هالة صدقي لـ صدى البلد: “لقب الملكة يمثل تتويج لمسيرتي الفنية وفخر لي وبشكر ربنا علي حب الجمهور وعلي اعطاء هذا اللقب الجميل لي وأنا بحبهم جدا ودا تتويج بعد تعب”.



يذكر أن هاله صدقي علقت، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى، وهو الفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعًا.



وقالت هالة صدقي في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: "سلوم حداد حر في رأيه و هو قال بعض المصريين مش كل ورأيه و حر فيه ليه الهجوم عليه ، فعلا اللغة العربية الفصحى صعبة حتي المذيعين بيتكلموا باللغة العامية.





