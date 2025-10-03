قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تشكل الألبان خطرا على صحة الإنسان؟.. استشاري التغذية يوضح

إسراء صبري

كشف بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، حقيقة خطورة الألبان على صحة الإنسان، قائلا: الألبان والبيض من أهم مصادر التغذية للأطفال والأقاويل المنتشرة عن خطورته ليست صحيحة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الممكن أن يكون هناك أضرار للألبان ولكن لا تصيب الكل، مثل عدم قدرة البعض على تحمل أو هضم اللاكتوز المتواجد داخل الألبان، بالإضافة إلى أصحاب الكوليسترول العالي فقط.

وشدد على أن فوائد الألبان متعددة ولا يقتصر على كونه مصدرا للبروتين والكالسيوم بل هو يعمل أيضا على حماية جدار المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي والجسم بشكل كبير.

