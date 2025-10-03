هل تشكل الألبان خطرا على صحة الإنسان؟.. استشاري التغذية يوضح

كشف بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، حقيقة خطورة الألبان على صحة الإنسان، قائلا: الألبان والبيض من أهم مصادر التغذية للأطفال والأقاويل المنتشرة عن خطورته ليست صحيحة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الممكن أن يكون هناك أضرار للألبان ولكن لا تصيب الكل، مثل عدم قدرة البعض على تحمل أو هضم اللاكتوز المتواجد داخل الألبان، بالإضافة إلى أصحاب الكوليسترول العالي فقط.

وشدد على أن فوائد الألبان متعددة ولا يقتصر على كونه مصدرا للبروتين والكالسيوم بل هو يعمل أيضا على حماية جدار المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي والجسم بشكل كبير.