زيادة جديدة .. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفراخ اليوم خاصة بعد استقرار أسعار الدواجن بالأسواق مؤخراً، لكن تشهد أسعار الفراخ اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفا في الاسعار بعد موجة الانخفاض التي شهدتها الفترة الماضية .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ارتفع سعر الفراخ البيضاء في المزارع ليسجل نحو 63 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعرها للمستهلك داخل المحال التجارية والأسواق إلى 75 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن أسعار الأمس.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس

مما سجلت الفراخ البلدي ارتفاعًا هي الأخرى، حيث بلغ سعر الكيلو داخل بورصة الدواجن نحو 110 جنيهات، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى 115 جنيهًا للكيلو، لتظل الفراخ البلدي الأعلى سعرًا مقارنة بالأنواع الأخرى.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو عند مستوى 91 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يباع كيلو الساسو في المحال التجارية بسعر يصل إلى 100 جنيه.

سعر البانيه اليوم الخميس

واصلت أسعار البانيه ارتفاعها لتتراوح ما بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو، مما جعلها من أكثر منتجات الدواجن تأثرًا بالزيادات الأخيرة.

سعر البانيه اليوم

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 138 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا.

سبب ارتفاع سعر كرتونة البيض

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة ، إن أسعار البيض ما زالت تشهد ارتفاعًا مؤقتًا بسبب زيادة الطلب بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن السعر الحالي للكرتونة يبلغ 160 جنيهًا، لكنه من المتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 130 - 135 جنيهًا مع تراجع الطلب وعودة السوق إلى وضعه الطبيعي.

وخلال حديثه في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، شدد السيد على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول وبيع الدواجن الحية، مؤكدًا أن تفعيل هذا القانون سيؤدي إلى تقليل حلقات التداول، وضبط الأسعار عبر البورصة السلعية، وتحسين جودة المعروض، وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن الاتجاه نحو الدواجن المبردة والمجمدة سيدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويتيح للمستهلك الحصول على منتج آمن وسعر عادل، داعيًا الجهات المعنية إلى تسريع خطوات تنفيذ القانون وتكثيف الرقابة على الأسواق.