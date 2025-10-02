قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
رد الزمالك على اتحاد طنجة بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي
قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور
انتقاله الزمالك مرفوض.. حقيقة اهتمام بني غازي بالتعاقد مع نجم بتروجيت
محمد صلاح يتجاوز رونالدو برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي.. ما هو؟
7 إنذارات.. حقيقة تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 في مونديال الشباب
رغم دعوة ترامب.. قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة
لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً
بحضور عمرو موسى..وزير الخارجية يلتقي السفراء الأفارقة لدعم مرشح مصر لليونسكو
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة جديدة .. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس
رشا عوني

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفراخ اليوم خاصة بعد استقرار أسعار الدواجن بالأسواق مؤخراً، لكن تشهد أسعار الفراخ اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفا في الاسعار بعد موجة الانخفاض التي شهدتها الفترة الماضية .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

ارتفع سعر الفراخ البيضاء في المزارع ليسجل نحو 63 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعرها للمستهلك داخل المحال التجارية والأسواق إلى 75 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن أسعار الأمس.

اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس  

مما سجلت الفراخ البلدي ارتفاعًا هي الأخرى، حيث بلغ سعر الكيلو داخل بورصة الدواجن نحو 110 جنيهات، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى 115 جنيهًا للكيلو، لتظل الفراخ البلدي الأعلى سعرًا مقارنة بالأنواع الأخرى.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو عند مستوى 91 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يباع كيلو الساسو في المحال التجارية بسعر يصل إلى 100 جنيه.

سعر البانيه اليوم الخميس 

واصلت أسعار البانيه ارتفاعها لتتراوح ما بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو، مما جعلها من أكثر منتجات الدواجن تأثرًا بالزيادات الأخيرة.

سعر البانيه اليوم 

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 138 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا.

سبب ارتفاع سعر كرتونة البيض 

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة ، إن أسعار البيض ما زالت تشهد ارتفاعًا مؤقتًا بسبب زيادة الطلب بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن السعر الحالي للكرتونة يبلغ 160 جنيهًا، لكنه من المتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 130 - 135 جنيهًا مع تراجع الطلب وعودة السوق إلى وضعه الطبيعي.

وخلال حديثه في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، شدد السيد على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول وبيع الدواجن الحية، مؤكدًا أن تفعيل هذا القانون سيؤدي إلى تقليل حلقات التداول، وضبط الأسعار عبر البورصة السلعية، وتحسين جودة المعروض، وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن الاتجاه نحو الدواجن المبردة والمجمدة سيدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويتيح للمستهلك الحصول على منتج آمن وسعر عادل، داعيًا الجهات المعنية إلى تسريع خطوات تنفيذ القانون وتكثيف الرقابة على الأسواق.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ الان اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار البيض اليوم سعر كيلو البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

في ذكرى انتصارات أكتوبر .. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة

مكافحة الآفات

استعدادا للموسم الشتوى.. الزراعة: تعزيز المكافحة الحيوية للآفات

التضامن الاجتماعي

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا بالمحافظات خلال سبتمبر

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد