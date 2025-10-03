جامعة قناة السويس تطلق دورة أساسيات برايل بمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة

أعلن مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس عن إطلاق دورة تدريبية مميزة بعنوان "أساسيات برايل"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي للدكتور سامح عباس مدير المركز.

تهدف الدورة إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الاعتماد على الذات في القراءة والكتابة داخل المجال الأكاديمي والحياتي، من خلال إكسابهم مهارات التعامل مع نظام برايل بصورة عملية وعلمية. كما تفتح الدورة أبوابها أيضاً للطلاب غير ذوي الإعاقة ممن يرغبون في توسيع مهاراتهم واكتساب خبرة جديدة تدعم زملاءهم من ذوي الإعاقة وتعزز ثقافة التعليم الدامج.

وأوضح المركز أن المشاركين في الدورة سيتعرفون على بنية نظام برايل وطرق كتابة الحروف والأرقام وعلامات الترقيم، بالإضافة إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة بهذه الطريقة، بما يسهم في رفع قدراتهم الأكاديمية والحياتية. كما ستساعد الدورة الطلاب غير ذوي الإعاقة على اكتساب مهارات جديدة تُمكنهم من تقديم الدعم لزملائهم وتعزيز روح التكافل داخل المجتمع الجامعي.

وأكدت إدارة الجامعة أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتحقيق مبدأ التعليم للجميع، وتوفير بيئة جامعية دامجة تُعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعا مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة الطلاب الراغبين في المشاركة إلى التوجه مباشرة لمقر المركز للتسجيل والاستفسار، مؤكداً أن الدورة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز القدرات الشخصية والأكاديمية، وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل والتعلم.