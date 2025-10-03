تجارية الإسماعيلية: فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات مصرية

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين الصندوق المساعد لإتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك فرصًا إستثمارية كبيرة فى قطاعات مختلفة، منها " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات"، وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها فى مصر.

وأضاف اكرم الشافعي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الملف بمنهج تكاملي، يبدأ من رؤية سياسية واضحة تتبناها القيادة، مرورًا بتنسيق حكومي فعال، وصولًا إلى آليات تنفيذية واضحة تشارك فيها الجهات الرقابية والإنتاجية والغرف التجارية، في ظل تحديات عالمية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتخطيط.

وأكد «الشافعي » أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الإسماعيلية ، تُعد شريكًا رئيسيًا في هذه المنظومة، من خلال مراقبة الأسواق، والتواصل مع التجار والموردين، ودعم التوعية المجتمعية، والعمل على استقرار سلاسل التوريد من أرض المصنع أو المزرعة حتى منافذ البيع.

واختتم رئيس الغرفة أن مصر تمتلك الآن منظومة أمن غذائي مرنة ومدروسة، تعمل فيها القيادة السياسية، والحكومة، والجهات الفنية، والغرف التجارية، في اتجاه واحد، وبهدف واحد، هو توفير غذاء آمن، ومستدام، وعادل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن النجاح في هذا الملف لا يتحقّق إلا بتواصل هذا التناغم، ودعم كل طرف لدوره في خدمة المواطن.