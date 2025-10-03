قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تجارية الإسماعيلية: فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات مصرية

رئيس تجارية الإسماعيلية
رئيس تجارية الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين الصندوق المساعد لإتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك فرصًا إستثمارية كبيرة فى قطاعات مختلفة، منها  " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات"، وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها فى مصر.

وأضاف اكرم الشافعي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار.

وأوضح  رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الملف بمنهج تكاملي، يبدأ من رؤية سياسية واضحة تتبناها القيادة، مرورًا بتنسيق حكومي فعال، وصولًا إلى آليات تنفيذية واضحة تشارك فيها الجهات الرقابية والإنتاجية والغرف التجارية، في ظل تحديات عالمية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتخطيط.
وأكد «الشافعي » أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الإسماعيلية ، تُعد شريكًا رئيسيًا في هذه المنظومة، من خلال مراقبة الأسواق، والتواصل مع التجار والموردين، ودعم التوعية المجتمعية، والعمل على استقرار سلاسل التوريد من أرض المصنع أو المزرعة حتى منافذ البيع.

واختتم رئيس الغرفة أن مصر تمتلك الآن منظومة أمن غذائي مرنة ومدروسة، تعمل فيها القيادة السياسية، والحكومة، والجهات الفنية، والغرف التجارية، في اتجاه واحد، وبهدف واحد، هو توفير غذاء آمن، ومستدام، وعادل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن النجاح في هذا الملف لا يتحقّق إلا بتواصل هذا التناغم، ودعم كل طرف لدوره في خدمة المواطن.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الضحية

سقوط المتهمين بخطف حقيبة ربة منزل من أعلى الدائري بالقليوبية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص لحيازة مخدر الإستروكس في الفيوم

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

