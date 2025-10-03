سقوط المتهمين بخطف حقيبة ربة منزل من أعلى الدائري بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة شقيقتها وبداخلها هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضى، تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من (ربة منزل) بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبتها وبداخلها هاتفها المحمول حال سيرها أعلى الطريق الدائرى،أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية "

ومرتكبا الواقعة (عاطلان- مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب)، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



