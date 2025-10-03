سايق برعونة | اصطدام ثلاث سيارات في حادث بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بسيارتين حال سيره برعونة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (طالب ، ربة منزل ) بتضررهما من قيام قائد سيارة بالإصطدام بالسيارتان قيادتهما حال سيره برعونة مما أدى لحدوث تلفيات بسيارتيهما ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



