دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
محافظات

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بـ بنها دون خسائر بشرية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية داخل عقار سكني مكون من سبعة طوابق ببنها دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق في الطابق الخامس من العقار 

تم الدفع بسيارة إطفاء وفرق من قوات الحماية المدنية التي نجحت في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل، كما جرى تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لتأمين المكان ومنع تجدد الاشتعال.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين قاطني العقار، بينما يجري حصر الخسائر المادية الناجمة عنه، فضلًا عن الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه.

القليوبية بنها حريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

