الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
فن وثقافة

قضية الغارمات تثير الجدل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي

أحمد إبراهيم

شهدت ندوة فيلم "فاطمة" تحت عنوان "دور الفن وسينما الواقع" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة فى الدورة ال 41 التى تحمل اسم الفنانة ليلى علوي والتى تستمر حتي 6 أكتوبر الحالي وأدار الندوة الدكتورة هالة السيد حالة من الجدل. 

وعرض فى البداية فيلم "فاطمة"، والذي يتناول قصة مستوحاة من واقع الغارمات ومعاناتهن، وما يقدم لهن من دعم لإعادة دمجهن في المجتمع. 

وأكد الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان: فيلم "فاطمة" يناقش قضية مهمة جدا وهى قضية الغارمات والسينما تساهم بشكل كبير فى معالجة مثل هذه القضايا من خلال تنمية حالة من فعل الخير لدى المجتمع ككل. 

وقالت الدكتورة حنان الدرباشي رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير :  نسدد ديون الغارمين والغارمات فى المجتمع وعندما قالت الفنانة شيرين رأيها فى هذا الأمر وقفنا مع أنفسنا وقررنا مساعدة هؤلاء الغارمات اللاتى يحتاجن الى المساعدة بالفعل بناء على بحث اجتماعي والحالة الاجتماعية لكل حالة لأن هناك حالات  لا تستحق المساعدة. 

وأضافت: هناك عدة قواعد ومعايير مختلفة نلجأ اليها فى تقييم الحالة التى تستحق المساعدة من الغارمات ومن أبرز هذه المعايير أن لا تكون كثيرة الاستدانة وأن تكون الحالة لم يسبق لها ان تم مساعدتها من قبل. 

وتدخلت الفنانة شيرين برأيها فى هذه القضية خاصة أنها كان لها رأي سابق  أثار حالة من الجدل الواسع مؤكدة أنه لابد من توعية النساء حتي يمكن حل هذه الأزمة من منبعها قبل أن ندخل فى أزمات أكبر تتعرض لها الغارمات وتوعية للأولاد وتحديدا الفتيات لتعلم طهي الطعام وغيرها من الواجبات اللاتى يجب أن تقوم بها المراة مع زوجها ويمكن استخدام الفن فى هذه التوعية. 

أما المخرج مهند دياب فقال : عندما ذهبت إلى مصر الخير وجدت حالات مختلفة عن حالات الغرم مثل السيدة التى استدانت من أجل بناء منزل لفتاة كانت تبنتها مثل الذى شاهدناه فى فيلم "فاطمة" والسينما أو الفن بشكل عام أو القوى الناعمة لها دور مهم فى توعية المجتمع.

الإسكندرية مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأمير أباظة ليلى علوي

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

البناء المخالف

الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. البناء دون ترخيص تحت طائلة القانون

النائبة أمل سلامة

طلب إحاطة حول استعداد الحكومة لمواجهة فيضان النيل وحماية المتضررين

النائبة أمل سلامة

طلب إحاطة عن استعداد الحكومة لمواجهة فيضانات النيل

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

