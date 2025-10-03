قضية الغارمات تثير الجدل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي

شهدت ندوة فيلم "فاطمة" تحت عنوان "دور الفن وسينما الواقع" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة فى الدورة ال 41 التى تحمل اسم الفنانة ليلى علوي والتى تستمر حتي 6 أكتوبر الحالي وأدار الندوة الدكتورة هالة السيد حالة من الجدل.

وعرض فى البداية فيلم "فاطمة"، والذي يتناول قصة مستوحاة من واقع الغارمات ومعاناتهن، وما يقدم لهن من دعم لإعادة دمجهن في المجتمع.

وأكد الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان: فيلم "فاطمة" يناقش قضية مهمة جدا وهى قضية الغارمات والسينما تساهم بشكل كبير فى معالجة مثل هذه القضايا من خلال تنمية حالة من فعل الخير لدى المجتمع ككل.

وقالت الدكتورة حنان الدرباشي رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير : نسدد ديون الغارمين والغارمات فى المجتمع وعندما قالت الفنانة شيرين رأيها فى هذا الأمر وقفنا مع أنفسنا وقررنا مساعدة هؤلاء الغارمات اللاتى يحتاجن الى المساعدة بالفعل بناء على بحث اجتماعي والحالة الاجتماعية لكل حالة لأن هناك حالات لا تستحق المساعدة.

وأضافت: هناك عدة قواعد ومعايير مختلفة نلجأ اليها فى تقييم الحالة التى تستحق المساعدة من الغارمات ومن أبرز هذه المعايير أن لا تكون كثيرة الاستدانة وأن تكون الحالة لم يسبق لها ان تم مساعدتها من قبل.

وتدخلت الفنانة شيرين برأيها فى هذه القضية خاصة أنها كان لها رأي سابق أثار حالة من الجدل الواسع مؤكدة أنه لابد من توعية النساء حتي يمكن حل هذه الأزمة من منبعها قبل أن ندخل فى أزمات أكبر تتعرض لها الغارمات وتوعية للأولاد وتحديدا الفتيات لتعلم طهي الطعام وغيرها من الواجبات اللاتى يجب أن تقوم بها المراة مع زوجها ويمكن استخدام الفن فى هذه التوعية.

أما المخرج مهند دياب فقال : عندما ذهبت إلى مصر الخير وجدت حالات مختلفة عن حالات الغرم مثل السيدة التى استدانت من أجل بناء منزل لفتاة كانت تبنتها مثل الذى شاهدناه فى فيلم "فاطمة" والسينما أو الفن بشكل عام أو القوى الناعمة لها دور مهم فى توعية المجتمع.