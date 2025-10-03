قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حمادة طلبة يكشف عن سبب خسارة الزمالك للقمة.. ويؤكد: مواجهة المحلة صعبة

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء مميز في الشوط الأول، مشددا على أن التراجع سبب خسارة القلعة البيضاء في مباراة القمة.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع  محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك كان يستطيع تسجيل هدف ثاني وإنهاء المباراة مبكرا أمام الأهلي ولكن اللاعبين تراجعوا للدفاع والأمر غير مبرر على الاطلاق".

وأضاف: "يجب على الجهاز الفني واللاعبين غلق صفحة مباراة القمة والتركيز في مواجهة غزل المحلة التي ستكون صعبة للغاية والهدف المبكر سيربك حسابات الفريق المحلاوي".

وأوضح: "غيابات الزمالك مؤثرة لكن هناك بدلاء يجب أن يكونوا على قدر المسئولية ويثبتوا جدارتهم، وعمرو ناصر مهاجم مميز للغاية ويجب أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أكبر".

وتابع: "أتمنى حصول سيف الجزيري على فرصة المشاركة لأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ولديه خبرات كبيرة في الدوري المصري وغياب الدباغ سيكون مؤثر".

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

الإغلاق مستمر.. الشيوخ الأمريكي يفشل في التصويت على مشروع قانون الإنفاق

الجيش اللبناني بجنوب الليطاني: لن نسمح بمزيد من الانتهاكات

إسرائيل تعلق بتهكم على مشروع نقل العاصمة الإيرانية

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

