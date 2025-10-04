وزير الخزانة الأميركي يتوقع تقدماً بمحادثات الصين رغم أزمة فول الصويا



توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حدوث "تقدم كبير" في الجولة المقبلة من محادثات التجارة مع الصين، رغم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوات لدعم المزارعين الأميركيين المتضررين من تراجع مشتريات بكين من فول الصويا.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الخميس إن "أبرز ما سنراه" هو لقاء جانبي بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ على هامش قمة إقليمية مقررة في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر.

وأضاف أن محادثاته التجارية الموازية مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، "والتي ستكون الجولة الخامسة، من المفترض أن تُظهر اختراقاً كبيراً".

فول الصويا ورقة ضغط رئيسية

تحولت مشتريات المنتجات الزراعية، خصوصاً فول الصويا، إلى نقطة خلاف أساسية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت الصين قد استخدمت في وقت سابق من هذا العام هيمنتها على المعادن النادرة لإجبار ترمب على تخفيف ضوابط التصدير على بعض السلع. وجاء ذلك بعد اتفاق لتقليص الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الطرفان على بعضهما.

كتب لو تينغ، كبير خبراء الصين الاقتصاديين في "نومورا هولدينغز"، في مذكرة للعملاء أن ورقة المساومة الجديدة التي تملكها بكين هي حظر استيراد فول الصويا الأميركي. وأضاف: "فول الصويا الأميركي لم يعد مهماً جداً للصين، ولهذا يمكن لبكين أن تتحمل استخدام حظر الاستيراد كأداة تفاوضية".