قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار سكني ببنها

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية داخل عقار سكني مكون من سبعة طوابق ببنها دون خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق في الطابق الخامس من العقار و على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفرق من قوات الحماية المدنية التي نجحت في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل، كما جرى تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لتأمين المكان ومنع تجدد الاشتعال.


وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين قاطني العقار، بينما يجري حصر الخسائر المادية الناجمة عنه، فضلًا عن الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم الجمعة 3-10-2025

عماد قناوي

عماد قناوي: النهر الصناعي حول المخاطر إلى فرص تنموية

الجمارك

جمارك بورسعيد والإسكندرية تبيعان سيارات وبضائع بـ 46.11 مليون جنيه

بالصور

خطر الحريق.. كيا تستدعي ما يقرب من 40 ألف سيارة سورينتو

كيا
كيا
كيا

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد