ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار سكني ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية داخل عقار سكني مكون من سبعة طوابق ببنها دون خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق في الطابق الخامس من العقار و على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفرق من قوات الحماية المدنية التي نجحت في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل، كما جرى تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لتأمين المكان ومنع تجدد الاشتعال.



وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين قاطني العقار، بينما يجري حصر الخسائر المادية الناجمة عنه، فضلًا عن الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه.