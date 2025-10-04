جامعة قناة السويس تحصد عدة جوائز بمهرجان اللياقة البدنية Be Fit

شارك منتخب جامعة قناة السويس للياقة البدنية بنجاح وتميز في منافسات مهرجان Be Fit لطلاب الجامعات المصرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على ملاعب المدينة الشبابية ونادي بورتوسعيد بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 250 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية تنافسوا في عدد من مسابقات اللياقة البدنية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد تمكن منتخب جامعة قناة السويس من حصد مراكز أولى وتحقيق ميداليات متنوعة في عدة منافسات، حيث أحرز في منافسات الفرقة الأولى الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الطالبة حبيبة سمير غريب، والمركز الثالث والميدالية البرونزية للطالب أحمد محمود السيد، والمركز الثالث والميدالية البرونزية للطالبة هاجر إبراهيم عبد السلام.

كما واصل المنتخب تألقه في منافسات الفرقة الثالثة بحصول الطالبة أسماء نصار محمد على المركز الثاني والميدالية الفضية، والطالبة ريناد جمال عبد الحميد على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاءت مشاركة منتخب جامعة قناة السويس في هذا المهرجان تحت إشراف تنفيذي للدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ محمد إمام، وبإشراف فني وتدريب للكابتن عمرو رجب الذي رافق الفريق إلى جانب الكابتن هالة العلمي من الإدارة العامة لرعاية الشباب طوال فعاليات المهرجان.