قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية .. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"إيه توقعاتكم لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري ؟".

ويواجه فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم السبت، نظيره كهرباء الإسماعيلية على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريقين لأسباب مختلفة.

وتعد هذه المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى في تاريخ الناديين، إذ يشارك كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في الدوري الممتاز هذا الموسم، ما يجعل من اللقاء محطة تاريخية بالنسبة للفريق الصاعد.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 8 مباريات جمع خلالها 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

في المقابل، يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين و4 هزائم، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 14 هدفًا.

ويأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها مؤخرًا، لا سيما بعد فوزه المثير على الزمالك في مباراة القمة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الماضية، والتي منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة لاستعادة الصدارة.

ويفتقد الأهلي في هذه المواجهة عددًا من عناصره المؤثرة، على رأسهم إمام عاشور، والسلوفيني زيجى جراديشار، وكريم فؤاد، وأشرف داري، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب محمود حسن "تريزيجيه" للإيقاف، وغياب الثنائي محمد عبد الله وأحمد عابدين لتواجدهما مع منتخب الشباب المشارك في كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

واستعاد الفريق الأحمر خدمات الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمد شكري بعد تعافيهما من الإصابة، كما تأكدت جاهزية حسين الشحات بعد إصابة خفيفة تعرض لها في مواجهة الزمالك.

ويعوّل المدير الفني المؤقت للأهلي، عماد النحاس، على مجموعة من أبرز لاعبيه، مثل محمد علي بن رمضان، وأشرف بن شرقي، ومحمد شريف، ومروان عطية، من أجل تحقيق الفوز الرابع تواليًا بعد الانتصارات الأخيرة على سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، والزمالك، والاقتراب من القمة مجددًا.

من جانبه، يسعى رضا شحاتة، المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في محاولة لصناعة مفاجأة تاريخية قد تسهم في تحسين وضع الفريق بجدول الدوري، بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب بهدف دون رد.

الاهلي كهرباء الاسماعيليه احمد عبد الباسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولي: 15% من عارضي «تراثنا» يصدرون منتجاتهم.. وتوقعات بزيادة أعدادهم

قمر صناعي

شلبية: العالم أطلق أول قمر صناعي عام 1957.. وكان بداية المعرفة

أرشيفية

بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف المستفيدين وأثر القرار على السوق

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد