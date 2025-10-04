قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعليم مطروح يدشن مبادرة علمتني أمى لتقوية أمهات الطلاب لغويا

مبادرة علمتنى امى
مبادرة علمتنى امى
ايمن محمود

 اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اطلاق المديرية مبادرة ( علمتني أمي)  والمقرر انطلقها بداية الأسبوع المقبل .

وتشمل  المبادرة ورش عمل لأمهات الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة كذلك الذين يتغيبون عن الحضور للمدارس وذلك تحت اشراف توجيه عام اللغة العربية وادارة التعليم الابتدائي والأقسام التابعة له بالادارات التعليمية بالتعاون مع ادارة التدريب.

وأوضحت وكيل الوزارة انها وجهت مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس الابتدائية والاعدادية بالتواصل الفوري مع أمهات الطلاب الغير منتظمين دراسيا والضعاف لغويا تمهيدا للتنسيق معهن وبدء ورش العمل المكثفة خلال اليوم الدراسي بالمدارس وتدريبهن علي الخطوط العريضة لتعليم ابنائهن قواعد القراءة والكتابة بجانب البرامج العلاجية التي يتم تنفيذها للطلاب الضعاف بالمدارس الابتدائية.

وأضافت أن الدعوة مفتوحة لأي أم ترغب في الانضمام لورش العمل حيث أن المبادرة ليست قاصرة علي أمهات الطلاب الضعاف لغويا مشيرة أن تلك الفعالية يستهدف تعليم مطروح منها أيضا المساهمة في توطيد أواصر علاقات أولياء الأمور مع هيئة التدريس وزيادة الالفة والاطمئنان للطلاب داخل المؤسسة التعليمية لتذليل أي عقبات تواجه المنظومة التعليمية في إطار تعاوني منظم لتحقيق الأثر الايجابي المأمول فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة كذلك تعديل مسار أقرانهم المتغيبين عن الحضور في اطار الجهود الخاصة بمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي.

 وأكدت نادية فتحي أنه خلال العام الدراسي الجديد سيتم تدشين المزيد من المبادرات لأبنائنا الطلاب تستهدف تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية لطلاب مدارس التعليم العام والفني في سبيل المساهمة بإيجابية وفعالية في الارتقاء بالمنتج التعليمي بما يعود بالنفع علي الطلاب بكافة المراحل التعليمية وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

