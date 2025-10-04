قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
تحقيقات وملفات

محلل سياسي: نحن أمام مرحلة انتقالية ترسم خريطة جديدة للقوة في غزة

الدكتور أحمد يونس المحلل السياسي اللبناني
الدكتور أحمد يونس المحلل السياسي اللبناني
ياسمين القصاص

تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تطورات متسارعة في ضوء المستجدات الأخيرة المتعلقة بخطة وقف إطلاق النار، والتي وافقت عليها حركة حماس مبدئيا. 

وهذه الموافقة، رغم ما تحمله من مؤشرات على إمكانية تهدئة الصراع، تظهر في العمق أبعادا سياسية معقدة تتجاوز مجرد إنهاء المواجهات العسكرية.  

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث السياسي والمحلل السياسي اللبناني، إن يبدو أن موافقة حركة حماس الأخيرة على خطة وقف إطلاق النار تحمل أبعادا تتجاوز مجرد إنهاء المعارك، إذ يمكن النظر إليها كمناورة سياسية محسوبة أكثر منها كتحوّل جذري في الموقف، فالحركة، رغم موافقتها المبدئية، لم تتنازل عن ثوابتها أو تتخل عن مفهوم المقاومة، بل تعاملت مع المبادرة بوصفها فرصة لتثبيت مكاسب ميدانية وإنسانية، خاصة  في ما يتعلق بملف الأسرى وتخفيف حدة القصف، ضمن معادلة تتيح لها البقاء لاعبا رئيسيا في أي تسوية مقبلة.

وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة التزاما متبادلا أو نهاية فورية للأعمال العسكرية، فالتباينات حول البنود الأساسية، مثل قضية السلاح ومستقبل السيطرة الأمنية، ما زالت قائمة، كما أن حماس أبقت لنفسها هامشا للمناورة عبر ربط تنفيذ الاتفاق بوجود ضمانات وشروط واضحة، ما يجعل المشهد قابلا للتبدل تبعا لمجريات التفاوض وضغوط الميدان".

وأشار يونس، إلى أن يعتمد نجاح هذا المسار بدرجة كبيرة على الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الوسيطة، ولا سيما الولايات المتحدة ومصر وتركيا، في إلزام إسرائيل بوقف التصعيد وتنفيذ التزاماتها.

وتابع: "فقد أظهرت ردود الفعل الأولية أن الحركة استطاعت إعادة بعض التوازن للمشهد السياسي، ودفع تل أبيب إلى التعامل مع الاتفاق كأمر واقع، ولو مرحليا".

وأردف: "مع ذلك، تبقى العقبات أمام التنفيذ الفعلي كبيرة، فداخل إسرائيل، لا يبدو أن هناك إجماعا حول القبول بالمقترح الأمريكي، كما يواجه نتنياهو تحديات داخلية من المؤسسة العسكرية والأحزاب اليمينية الرافضة لأي تنازل". 

وأردف: "يضاف إلى ذلك تعقيد الملفات الميدانية، خاصة في ما يتعلق بإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، وتحديد الجهات التي ستتولى مسؤوليات الأمن والإعمار، ما قد يفتح الباب لصراعات جديدة، كما أن استمرار المعاناة الإنسانية والضغوط على الأرض قد يهدد أي هدنة مؤقتة بالانهيار".

واختتم: "في المجمل، يشهد المشهد تحولا نوعيا من منطق الحرب المفتوحة إلى مسار تفاوضي أكثر وضوحا، وإن كان هشا، فالمرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التوقف يمثل بداية لمسار سياسي مستدام أم مجرد استراحة مؤقتة تسبق جولة جديدة من التصعيد، ومن المبكر الحديث عن نهاية الحرب، لكن يمكن القول إننا أمام مرحلة انتقالية قد ترسم ملامح خريطة جديدة للقوة في غزة، شرط أن تتم إدارة التفاهمات بحذر وتحت رقابة دولية تضمن التزام الطرفين، بما قد يمهد لاحقا لاتفاقات أكثر استقرارا واستدامة".
 

حماس غزة ترامب الرئيس الأمريكي خطة ترامب مبادرة ترامب وقف إطلاق النار

