وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد رد ترامب على حماس.. نتنياهو في ورطة والشارع الإسرائيلي مرتبك

منار عبد العظيم

 في تطور مفاجئ أربك المشهد السياسي في تل أبيب، دخلت إسرائيل في حالة من الارتباك والتردد بعد إعلان حركة حماس موافقتها على خطة السلام المقدمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وبينما كان يُتوقع أن ترفض واشنطن موقف الحركة، جاء رد ترامب بالقبول، ما وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف حرج أمام الداخل الإسرائيلي، خاصة التيارات اليمينية المتشددة.

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغرق نحو ثلاث ساعات كاملة لصياغة رده على موافقة حركة حماس على خطة ترامب، على الرغم من أن الرد الإسرائيلي جاء في صورة بيان مقتضب.

وأضافت خلال مداخلة مباشرة أن الارتباك السياسي داخل إسرائيل كان واضحًا، مشيرة إلى أن موقع "والا" الإسرائيلي كشف عن عقد اجتماع عاجل بين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعدد من الوزراء لصياغة الموقف الرسمي الإسرائيلي من رد حماس وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 رد إسرائيلي متأخر... لكن بالموافقة

أوضحت أبو شمسية أن بيان مكتب نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل، في ضوء رد حماس، تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تتضمن الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، مؤكدين استمرار التنسيق الكامل مع إدارة ترامب لإنهاء الحرب وفقًا للمبادئ الإسرائيلية المتفق عليها مع واشنطن.

وأضافت أن هذا يعني بشكل غير مباشر أن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار، لكن المسألة أصبحت مرتبطة بالتنفيذ الفعلي على الأرض، خصوصًا وأن الغارات الجوية الإسرائيلية كانت لا تزال مستمرة لحظات قبل صدور البيان، في محاولة من الجيش والحكومة لـ إظهار الحسم أمام الرأي العام الداخلي، خصوصًا التيار اليميني المتشدد.

 مفاجأة ترامب أربكت نتنياهو والمعسكر الإسرائيلي

ونقلت المراسلة أن مصادر إسرائيلية، بينها مراسل القناة الثانية عشرة وموقع أكسيوس، أشاروا إلى أن نتنياهو كان يتوقع رفضًا أمريكيًا لرد حماس، خاصة أن بعض بنود الحركة لم تتناول كل جوانب المقترح.

لكن المفاجأة كانت في أن ترامب قبل الرد، وهو ما أدى إلى ارتباك داخل الدوائر السياسية في تل أبيب، وأدى إلى صمت رسمي إسرائيلي استمر ثلاث ساعات، لم يصدر خلالها أي تعليق رسمي باستثناء ما صدر لاحقًا من زعيم المعارضة الإسرائيلية.

 عائلات المحتجزين ترحب... والمعارضة تدعم الاتفاق

وأكدت دانا أبو شمسية أن عوائل المحتجزين الإسرائيليين رحبوا بالبيان، وأعربوا عن دعمهم لأي خطوة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم، حتى لو كان ذلك عبر تفاهمات مع حركة حماس.

كما أبدى زعيم المعارضة دعمه للصفقة، معتبرًا أن إنقاذ أرواح الرهائن يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة، وهو موقف يتعارض مع توجهات بعض أحزاب اليمين المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية.

إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداخل الإسرائيلي

