قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية يختتم النسخة الثانية من التدريب على البصمة الكربونية

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

اختتمت أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية  فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بعنوان: "مقدمة حول البصمة الكربونية وأساسيات حسابها"،ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وشهد البرنامج مشاركة واسعة ضمّت 56 متدربًا من مختلف المعاهد والمعامل البحثية التابعة للمركز، في إطار حرص الأكاديمية على نشر ثقافة الوعي البيئي وتدعيم قدرات الكوادر البحثية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وقد شارك.في البرنامج التدريبي  الدكتور أحمد عوني، أستاذ التغيرات المناخية بمركز التغيرات المناخية وخبير البصمة الكربونية، حيث تناول المفاهيم الأساسية للبصمة الكربونية وأدوات قياسها وأهميتها في القطاعات الزراعية. بينما قدمت في اليوم الثاني  الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ تدوير المخلفات بمعهد الإنتاج الحيواني وخبيرة البصمة الكربونية، محاضرات وتدريبات عملية حول تطبيقات حساب البصمة الكربونية ودور إدارة المخلفات في خفض الانبعاثات.وقد شهد اليوم الختامي سلسلة من المناقشات الهامة ، للخبراء الحاضرين  عليه، كما تم الإشادة  بالدور الريادي لمركز البحوث الزراعية في نشر المعرفة البيئية وتطوير الكوادر البحثية في مجال البصمة الكربونية، بما يعزز فرص التعاون الدولي في قضايا المناخ.


كما عبر المتدربون عن سعادتهم الكبيرة بمستوى البرنامج ومحتواه التدريبي، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف وأدوات تطبيقية يعد إضافة نوعية لمسيرتهم البحثية والمهنية، معربين في الوقت نفسه عن تطلعهم للمشاركة في النسخ التخصصية المقبلة من البرنامج، خاصة تلك التي تتناول آليات الشهادات الكربونية وفرص تطبيقها في القطاعات الزراعية المختلفة.ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار استراتيجية أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب، التي تستهدف بناء القدرات العلمية والبحثية للكوادر المصرية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويسهم في دعم مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه قضايا المناخ وحماية البيئة.

البحوث الزراعية البصمة الكربونية الزراعة وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

ديمتري دلياني

المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي لـ صدى البلد: موافقة حماس على خطة ترامب صفعة سياسية تربك منظومة الإبادة الإسرائيلية

أرشيفية

27 مهمة إسعاف.. الدفاع المدني في غزة ينفذ 38 مهمة خلال 24 ساعة

أرشيفية

أوكرانيا تعلن سقوط جرحى في هجوم روسي استهدف محطة قطار

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد