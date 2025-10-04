البحوث الزراعية يختتم النسخة الثانية من التدريب على البصمة الكربونية

اختتمت أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بعنوان: "مقدمة حول البصمة الكربونية وأساسيات حسابها"،ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وشهد البرنامج مشاركة واسعة ضمّت 56 متدربًا من مختلف المعاهد والمعامل البحثية التابعة للمركز، في إطار حرص الأكاديمية على نشر ثقافة الوعي البيئي وتدعيم قدرات الكوادر البحثية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وقد شارك.في البرنامج التدريبي الدكتور أحمد عوني، أستاذ التغيرات المناخية بمركز التغيرات المناخية وخبير البصمة الكربونية، حيث تناول المفاهيم الأساسية للبصمة الكربونية وأدوات قياسها وأهميتها في القطاعات الزراعية. بينما قدمت في اليوم الثاني الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ تدوير المخلفات بمعهد الإنتاج الحيواني وخبيرة البصمة الكربونية، محاضرات وتدريبات عملية حول تطبيقات حساب البصمة الكربونية ودور إدارة المخلفات في خفض الانبعاثات.وقد شهد اليوم الختامي سلسلة من المناقشات الهامة ، للخبراء الحاضرين عليه، كما تم الإشادة بالدور الريادي لمركز البحوث الزراعية في نشر المعرفة البيئية وتطوير الكوادر البحثية في مجال البصمة الكربونية، بما يعزز فرص التعاون الدولي في قضايا المناخ.



كما عبر المتدربون عن سعادتهم الكبيرة بمستوى البرنامج ومحتواه التدريبي، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف وأدوات تطبيقية يعد إضافة نوعية لمسيرتهم البحثية والمهنية، معربين في الوقت نفسه عن تطلعهم للمشاركة في النسخ التخصصية المقبلة من البرنامج، خاصة تلك التي تتناول آليات الشهادات الكربونية وفرص تطبيقها في القطاعات الزراعية المختلفة.ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار استراتيجية أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب، التي تستهدف بناء القدرات العلمية والبحثية للكوادر المصرية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويسهم في دعم مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه قضايا المناخ وحماية البيئة.