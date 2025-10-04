قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية يدعو لتنسيق إقليمي ودولي مكثف لتثبيت وقف إطلاق نار دائم بغزة

عمرو غلاب
عمرو غلاب

أكد عمرو غلاب، أمين مساعد أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن الجهود المصرية المكثفة والمستمرة قد أثمرت عن تقدم ملموس في ملف غزة، خاصةً بعد التطورات الأخيرة المتمثلة في بيان حركة حماس بخصوص مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تلاه من ترحيب مصري رسمي يعكس حرصًا بالغًا على تحقيق الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى هذا المسار يؤكد على الدور المصري الجوهري كلاعب رئيسي في السعي نحو إنهاء الصراع وحقن الدماء في قطاع غزة.

وأوضح غلاب أن بيان حماس، الذي تضمن الموافقة على تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المحتجزين وفقًا للصيغة المقترحة، وتسليم إدارة القطاع لهيئة من المستقلين، يمثل نقطة محورية تدفع بالجهود السلمية إلى الأمام. 

وأشار إلى أن التقدير المصري لهذا البيان، وما سبقه من جهود دبلوماسية مكثفة، يعكس إدراكًا عميقًا لضرورة تحقيق انفراجة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتحفظ أمن المنطقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تؤكد التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحلول عادلة وشاملة.

وأشار غلاب إلى أن التفاعل الإيجابي مع مقترح الرئيس ترامب، والذي يرفض ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ويقدم رؤية لإعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة في أرضهم، يمثل أساسًا يمكن البناء عليه نحو مستقبل أكثر استقرارًا، مشددًا على أن هذه الرؤية، بدعم وتنسيق مصري، تفتح آفاقًا جديدة أمام المنطقة للخروج من دوامة العنف وتأسيس مرحلة جديدة من التعايش السلمي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف التجاوب بمسؤولية كاملة.

وفي سبيل دفع هذا المسار الإيجابي أكد عمرو غلاب ضرورة العمل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون أي قيود، لتخفيف الأعباء الهائلة عن سكانه. 

كما دعا إلى التنسيق الإقليمي والدولي المكثف لتثبيت وقف إطلاق نار دائم وشامل، مع وجود آليات رقابية فعالة، مشددًا على أهمية البدء العاجل في خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، وتأمين التمويل اللازم لها عبر مؤتمر دولي للمانحين، لضمان استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين.

وأضاف غلاب أن هذه اللحظة التاريخية تستدعي من جميع القوى والفصائل الفلسطينية تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف، لتشكيل مرجعية فلسطينية قوية وموحدة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بفاعلية في المفاوضات القادمة، مؤكدًا أن أي حل مستقبلي يجب أن يرتكز على مبدأ حل الدولتين، مع ضرورة إطلاق مفاوضات جدية تهدف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا للمرجعيات الدولية. كما دعا إلى استمرار الضغط البرلماني والشعبي العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة.

وأكد غلاب أن مصر ستبقى، بتوجيهات قيادتها، الشريك الاستراتيجي والداعم الأول للشعب الفلسطيني، ولن تدخر جهدًا في دعم تطلعاته نحو الحرية والكرامة والاستقلال، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة.

عمرو غلاب حزب الجبهة الوطنية غزة دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

طرح نهر | مدبولي: حذرنا هذه المحافظات من ارتفاع منسوب المياه بها

أرشيفية

أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. والوطنية تعلن جدول انتخابات مجلس النواب 2025

غزه

المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين

بالصور

الصين تهدد بسحب التراخيص من شركات السيارات .. لهذا السبب ‏

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد