وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
برلمان

معجزة عسكرية وسياسية.. رئيس البرلمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

جاء نص برقية التهنئة : “في السادس من أكتوبر من كل عام نحيي ذكرى نصر خالد سيبقى في وجدان كل مصري وعربي رمزاً للعزة والفخار، يوم تجلت فيه قوة الإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل، فكانت ملحمة العبور معجزةً عسكرية وسياسية، أكدت أن مصر إذا أرادت فعلت، وإذا اتحدت انتصرت، وإذا نهضت أبهرت. ”

وتابع رئيس مجلس النواب : “ ولعل ما تشهده منطقتنا اليوم من تحديات جسام ومخاطر كبرى يثبت أن روح أكتوبر ما زالت الملهمة والضامنة لبقاء مصر قوية منيعة، وأن الاصطفاف الوطني ووحدة الصف هما درع الوطن في مواجهة كل التهديدات، وأن السلام القائم على الحق والعدل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها. ”

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “ ونحن إذ نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لهذا النصر العظيم، يشرفني أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بدوام العطاء لما فيه صالح بلادنا، راجيا العلي القدير أن تظل مصر الحبيبة عالية الراية، عزيزة الجانب، قوية الشأن. ”

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى نصر أكتوبر المجيد برقية تهنئة

