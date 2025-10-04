مسيرة شبابية بالأغانى الوطنية والأعلام احتفالا بذكري نصر أكتوبر بالقليوبية

شهدت الدكتورة إيمان ريان ، نائب محافظ القليوبية ، الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية والكيانات الشبابية وفرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع ، وطالبات الفرقة الرابعة بكلية علوم الرياضة جامعة بنها ،وتأتى الاحتفالات في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بالمناسبات القومية والوطنية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وبحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.



تضمنت الفعاليات مسيرة شبابية بمشاركة 1000 شاب وفتاة حاملين أعلام مصر وسط أجواء واغانى وطنية ، بدأت المسيرة من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة مرورا بشارع فريد ندا، وصولا إلى مبنى ديوان عام المحافظة ، واختتمت الفعاليات بعروض فنية واستعراضية من فرق الطلائع والجوالة والفرق الفنية المشاركة، التي جسدت بروحها الوطنية مشاعر الفخر والانتماء، وسط تفاعل جماهيري كبير من المواطنين.



وأكد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على تخليد ذكرى النصر العظيم الذي أعاد لمصر عزتها وكرامتها.